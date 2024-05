Alvino a CN24: "De Zerbi-Napoli, ecco il motivo della telefonata di De Laurentiis. C'è un'occasione di mercato in vista, il nome"

Calciomercato Napoli - Il giornalista Carlo Alvino è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24.

“De Zerbi? De Laurentiis ha fatto una telefonata esplorativa, la separazione con il Brighton l’ha messo sul mercato: si è voluto capire se ci fosse disponibilità a tornare in Italia, un modo per intendere se il Napoli rientri nelle idee di De Zerbi. A De Laurentiis è sempre piaciuto, non lo scopriamo oggi: ama quel tipo di calcio che fa fare alle sue squadre, ecco il motivo della telefonata. Niente false speranze, la piazza accetterebbe il nome.

Su De Zerbi resto nel mezzo, l’idea che ho è che anche con Sarri a Napoli ci fu un movimento che nacque attorno al suo ciclo triennale. Secondo me è sbagliato affermare che la discriminante siano i trofei, se c’è la vittoria bene ma l’idea di calcio proposta da un allenatore fa innamorare la gente.

Al Napoli più adatto Conte o De Zerbi? Siamo su due filosofie opposte, alla luce della tragedia di quest’anno mi viene da dire Conte, perchè ricostruisce dalle macerie ed è un personaggio forte. Conte sarebbe un Instant coach per vincere subito, con De Zerbi si potrebbe costruire un progetto di più anni. Magari arrivasse uno dei due, il Napoli cascherebbe bene.

Davinson Sanchez del Galatasaray è una occasione per il Napoli, che lo seguiva già dai tempi del Tottenham in Premier League: ha avuto qualche infortunio, ma è sempre rimasto nei radar del club azzurro”