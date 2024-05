Corriere della Sera: Napoli avvitato su stesso senza Spalletti, ha brillato l'egocentrismo di De Laurentiis

L'Inter campione d'Italia verso la rivoluzione a fine stagione. Il probabile cambio di proprietà - con il club nerazzurro che potrebbe finire nelle mani del fondo Oaktree - rischia di compromettere il lavoro della direzione tecnica guidata da Marotta.

Ultime notizie. Oggi il Corriere della Sera - commentando la situazione finanziaria in casa Inter - si augura che il progetto tecnico non venga intralciato, ricordando anche cosa è accaduto a Milan e Napoli dopo aver vinto lo scudetto:

L’Inter ha un netto vantaggio sulle concorrenti che annaspano. Il Milan non ha ancora un allenatore, la Juve è nelle mani di Giuntoli che nel primo anno, oltre a stressare Allegri, ha comprato Djalo e Alcaraz. Il Napoli si è avvitato su se stesso e senza Spalletti ha brillato solo per l’egocentrismo di De Laurentiis. Ma presto le questioni societarie, se non troveranno chiarezza, diventeranno un fardello difficile da portarsi dietro. Servono pace e stabilità. Per difendere lo scudetto, cosa che non è riuscita a nessuno negli ultimi quattro anni, neppure agli stessi nerazzurri e ritentare l’assalto alla Champions. La notte di Istanbul è un invito a riprovarci.