Per Davide Ancelotti pronta l'esperienza da primo allenatore! Annuncio dell'Equipe

Dopo anni a seguito del papà come assistente, Davide Ancelotti è pronto alla primissima esperienza da primo allenatore. L'annuncio arriva direttamente dalla Francia, più precisamente dal prestigioso quotidiano L'Equipe.

Davide Ancelotti allenatore del Reims?

Secondo quanto si apprende, sarebbe il Reims pronto ad accogliere il 34enne italiano affidandogli la panchina. Per il figlio di Carlo Ancelotti si tratterebbe, come detto, per la prima volta da solo e di una sfida stimolante che giungerebbe dopo la vittoria della Liga Spagnola e, chissà, forse anche della Champions League.

I tempi sembrerebbero maturi per provare ad andare da solo e l'occasione francese sembrerebbe quella giusta. Ancelotti jr sembra abbia sbaragliato la concorrenza di altri candidati e ora si aspetta solo il suo sì finale.