CN24 - Valutazioni in corso su Elmas, potrebbe fare le visite mediche a Pineta Grande!

Calcio Mercato  
Calciomercato Napoli, valutazioni in corso su Eljif Elmas. Completata la trattativa con il Lipsia si attende adesso che il centrocampista macedone arrivi in Italia per sostenere le visite mediche di rito.

Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24, Elmas potrebbe sostenere le visite mediche alla clinica di Pineta Grande, nei pressi del centro sportivo di Castel Volturno, invece che dirigersi alla clinica Villa Stuart di Roma. 

Elmas, infatti, è un calciatore che il Napoli "clinicamente" conosce già e dunque per lui si tratterebbe di controlli medici di routine che potrebbero essere effettuati tranquillamente al Pineta Grande Hospital, evitando al macedone il doppio viaggio prima a Roma e poi a Napoli.

