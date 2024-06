CdS annuncia: la Roma non rinnoverà contratto di Spinazzola. L'esterno sarà svincolato dall'1 luglio

Calciomercato Napoli - Tra i nomi accostati alla squadra partenopea c'è anche quello di Leonardo Spinazzola. Come si legge sul Corriere dello Sport, la Roma ha deciso di non prolungare il contratto a questo calciatore che andrà dunque in scadenza:

"E allora anche il futuro di Leonardo Spinazzola sarà lontano dalla Roma. La dirigenza ha deciso di non rinnovare il contratto del terzino trentunenne in scadenza di contratto per risparmiare 3,2 milioni di euro netti e puntare sul ringiovanimento della fascia. Anzi, delle fasce, perché pure quella destra vedrà gli addii di Celik e Karsdorp. Via Spinazzola, via anche Rui Patricio e quei giocatori che hanno deluso le aspettative e che a bilancio costano tanto. Troppo. Ha parlato di tutto questo Dan Friedkin con i suoi dirigenti, ma non solo".