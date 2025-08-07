Arrivederci, Cholito: il saluto di CalcioNapoli24 a Simeone, perno di due scudetti vinti dal Napoli | VIDEO

Calciomercato Napoli - Giovanni Simeone si trasferisce al Torino, adesso è ufficiale la cessione da parte del club azzurro. La redazione di CalcioNapoli24 vuole salutare con queste parole, il Cholito Simeone:

"Caro Giovanni, è giunto il momento di salutarci. E' giusto per tutti, in primis per te. Perchè meriti di giocare, di più e con maggiore continuità. Per la splendida persona che sei caro Cholito. Hai scelto la nostra città con tutto te stesso rifiutando tante offerte. E ti offrivano anche più soldi. Hai desiderato e sposato Napoli, con tutti i suoi mille colori. Hai scritto il tuo nome nella nostra gloriosa storia, vincendo come Diego due incredibili Scudetti. Hai segnato di destro, sinistro, di testa. Hai sempre onorato la maglia, accettando in silenzio tante volte le decisioni di tutti gli allenatori che hai trovato sulla tua strada. Se i nostri nipotini tra tanti anni dovessero chiederci: chi era Simeone? La risposta sarebbe scontata: un professionista, esemplare. Un ragazzo serio, pulito e perbene. Per te anche pochi minuti valevano tanto. E dove non arrivavano i piedi ci hai messo letteralmente la faccia, come contro la Juve. Sei riuscito anche a coronare il grande sogno di giocare e segnare in Champions al debutto. Come nei film, baciando il tatuaggio che avevi fatto da ragazzino. Ora va' e porta Napoli sempre nel cuore, come noi la gioia delle esultanze ai tuoi gol decisivi. E' stato bello, questa sarà per sempre casa tua: arrivederci Giò!".