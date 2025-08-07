Arrivederci, Cholito: il saluto di CalcioNapoli24 a Simeone, perno di due scudetti vinti dal Napoli | VIDEO

Calcio Mercato  
Arrivederci, Cholito: il saluto di CalcioNapoli24 a Simeone, perno di due scudetti vinti dal Napoli | VIDEO

Calciomercato Napoli - Giovanni Simeone si trasferisce al Torino, adesso è ufficiale la cessione da parte del club azzurro. La redazione di CalcioNapoli24 vuole salutare con queste parole, il Cholito Simeone:

"Caro Giovanni, è giunto il momento di salutarci. E' giusto per tutti, in primis per te. Perchè meriti di giocare, di più e con maggiore continuità. Per la splendida persona che sei caro Cholito. Hai scelto la nostra città con tutto te stesso rifiutando tante offerte. E ti offrivano anche più soldi. Hai desiderato e sposato Napoli, con tutti i suoi mille colori. Hai scritto il tuo nome nella nostra gloriosa storia, vincendo come Diego due incredibili Scudetti. Hai segnato di destro, sinistro, di testa. Hai sempre onorato la maglia, accettando in silenzio tante volte le decisioni di tutti gli allenatori che hai trovato sulla tua strada. Se i nostri nipotini tra tanti anni dovessero chiederci: chi era Simeone? La risposta sarebbe scontata: un professionista, esemplare. Un ragazzo serio, pulito e perbene. Per te anche pochi minuti valevano tanto. E dove non arrivavano i piedi ci hai messo letteralmente la faccia, come contro la Juve. Sei riuscito anche a coronare il grande sogno di giocare e segnare in Champions al debutto. Come nei film, baciando il tatuaggio che avevi fatto da ragazzino. Ora va' e porta Napoli sempre nel cuore, come noi la gioia delle esultanze ai tuoi gol decisivi. E' stato bello, questa sarà per sempre casa tua: arrivederci Giò!".

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo InterInterCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo AtalantaAtalantaCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentinaECL

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo LazioLazio

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo MilanMilan

    0

    0
    0
    0
    0

  • logo BolognaBologna

    0

    0
    0
    0
    0
  • 10º

    logo ComoComo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 11º

    logo TorinoTorino

    0

    0
    0
    0
    0
  • 12º

    logo UdineseUdinese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 13º

    logo CremoneseCremonese

    0

    0
    0
    0
    0
  • 14º

    logo VeronaVerona

    0

    0
    0
    0
    0
  • 15º

    logo CagliariCagliari

    0

    0
    0
    0
    0
  • 16º

    logo ParmaParma

    0

    0
    0
    0
    0
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    0
    0
    0
    0
  • 18º

    logo GenoaGenoaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 19º

    logo PisaPisaR

    0

    0
    0
    0
    0
  • 20º

    logo LecceLecceR

    0

    0
    0
    0
    0
Back To Top