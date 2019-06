RAI, Venerato a CN24: "Napoli, alzata l'offerta per Lozano: c'è speranza, tutto sulle cifre. Problema economico per James, abbandonata la pista Theo Hernandez. Su Veretout e Baselli..."

Ultimissime calcio Napoli - Ciro Venerato, giornalista della RAI, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CN24 live, trasmissione in onda sul canale 296 del digitale terrestre. Ecco quanto affermato:

"Lozano è il calciatore meno difficile da acquistare. Anche il Tottenham si è aggiunto alla corsa per Lozano dal momento che il Real Madrid ha messo nel mirino Son. Il Napoli ha fondate speranze di arrivare sul calciatore perché il PSG ed il Manchester United non si sono più fatte vive. Se questi tre club si defilano come è possibile il Napoli è pronto a prenderlo anche grazie a Lozano, disposto a dare un braccio, non una mano, agli azzurri perché vede di buon occhio questa operazione. I rapporti Napoli-Raiola sono migliorati grazie ad Ancelotti. L'agente del calciatore già conosce le cifre: il Napoli offre cinque anni a 2.5 milioni più bonus facilmente raggiungibili. Raiola vorrebbe la clausola mentre gli azzurri al momento vogliono evitare. Il Napoli è arrivato a 40 milioni, il PSV ne chiede 50 ma Raiola è convinto di poter far raggiungere l'intesa. Gli azzurri hanno superato quella fase di stallo di qualche mese fa. ADL aveva fatto fermare tutto per una serie di cose, poi si è attivata la diplomazia con Giuntoli ed Ancelotti che hanno fatto capire al presidente che è un colpo importante".

"Capitolo James. Per lui il Napoli ha due corsie preferenziali: Jorge Mendes ed Ancelotti, che ha sentito anche personalmente Florentino Perez. Questo non vuol dire che il Napoli prenderà James Rodriguez, da Castel Volturno arriva un messaggio chiaro: il problema è chiaro ed è economico. Il calciatore guadagna 10 milioni di euro. Gli azzurri propongono un quinquiennale ma dovrebbe spalmare di molto il suo ingaggio visto che gli azzurri possono arrivare a 4.5 milioni. Ovviamente, poi, arriverà solo uno tra James, Lozano e Rodrigo dal momento che il Napoli è disposto a fare solo un megainvestimento. In tal senso Lozano è il favorito. Con Jorge Mendes si parla anche di Rodrigo".

"La SSC Napoli ha parlato di Veretout e con il giocatore c'è un'intesa di massimo ma nessuno ha garantito che il calciatore verrà preso. E' un colloquio che si fa di solito per capire se ci sono i margini per fare questa operazione. L'agente dice quanto chiede il calciatore ed il club fa le sue valutazioni. L'Arsenal non lo ha mai chiesto, il PSG potrebbe valutarlo solo in caso di mancato arrivo di Ndombele. Piace sicuramente alla Roma e Giuffredi ha avuto due telefonate dai giallorossi ed interessa anche a Giampaolo che allenerà il Milan. Il Napoli non è mai uscito dai radar per Almendra ma al momento manca l'ok. Ognuno tira l'acqua al proprio mulino".

"Il Napoli non tratta più Theo Hernandez e le valutazioni non sono solo tecniche, calcistiche ed economiche. Terrei vive le piste Fares e Castagne mentre per Mario Rui si attendono le offerte. Baselli? Il Napoli non è assolutamente interessato mentre a Mazzarri piace Verdi".

