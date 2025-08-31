Hojlund-Napoli, Manna lascia l'hotel: bel gesto verso i tifosi presenti | VIDEO CN24

Notizie fonte : dal nostro inviato Salvatore Ferrante
È il grande giorno di Rasmus Hojlund al Napoli: il centravanti danese ha svolto le visite mediche a Villa Stuart e nel pomeriggio ha raggiunto il capoluogo campano. Poco dopo è stato raggiunto anche dal DS Giovanni Manna presso l'hotel Britannique

Lo stesso direttore sportivo ha poi lasciato la struttura, dirigendosi verso l'attiguo Hotel Parkers. Nonostante l'ingessatura e le stampelle per l'infortunio al tendine d'achille, lo stesso Manna non si è sottratto alla richiesta di foto e selfie dei tifosi presenti. 

