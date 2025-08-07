"O mi mandate a Napoli, o resto qui". Retroscena Sky: così Juanlu ha rifiutato il Wolverhampton!

Juanlu SanchezJuanlu Sanchez

Calciomercato Napoli, ultime notizie: nuovi aggiornamenti da Sky Sport 24 sulla trattativa in corso con il Siviglia per il trasferimento in azzurro di Juanlu Sanchez, terzino destro spagnolo classe 2003.

Juanlu Sanchez del Siviglia è un nome su cui il Napoli ha lavorato prima in maniera decisa, poi sembrava essersi raffreddato perché il Siviglia continuava a chiedere 20 milioni di euro, ma alla fine dovrebbe chiudersi per una cifra vicina ai 17 milioni di euro.

Come racconta Sky, il calciatore stesso ha ribadito al Siviglia: o mi mandate al Napoli, o resto qui. C'era un'offerta del Wolverhampton più conveniente, ma lui è stato chiaro: o Napoli, o Siviglia

