Ambrosino alla ricerca di una chance in Serie A: spunta un club che fa al caso suo, la squadra

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive del futuro di Ambrosino:

"Giuseppe Ambrosino: sembrava destinato al Cagliari ma con i sardi la trattativa è quasi immediatamente tramontata. Le offerte dall'estero non sono arrivate, solo apprezzamenti che non hanno trovato continuità. Ambrosino, però, deve giocare: e dopo le esperienze in serie B, lo scorso anno a Frosinone, si devono aprire le porte della A. Quella di Cremona sembra la strada migliore, con i grigiorossi può trovare spazio e continuità al primo anno di massima serie. Nel frattempo scalpita a Castel di Sangro, non in gruppo ma a lavoro costantemente per potersi far trovare pronto. Anche ieri in ritiro in Abruzzo si è allenato a parte per ritrovare la forma migliore".