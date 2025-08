Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive del possibile affare Raspadori-Atletico Madrid:

"L'Atletico ha ribadito il suo interesse per Raspadori, uno dei calciatori in lista per il Cholo Simeone che deve rinforzare il suo attacco. E il Napoli ha ribadito agli spagnoli - ma anche all'entourage del calciatore, che già un anno fa poteva partire - che per meno di 35 milioni non si muoverà".