Juanlu-Wolverhampton: in campo c'è anche Jorge Mendes, l'esterno del Siviglia ha un desiderio

Calciomercato Napoli - Il Corriere del Mezzogiorno scrive su Juanlu Sanchez ed il Napoli:

"Si è fatto avanti il Wolverhampton con una proposta di 17 milioni di euro al Siviglia, se in pochi giorni non dovesse nuovamente cambiare lo scenario l’esterno spagnolo si trasferirà in Premier League. Si è mosso il potente agente Jorge Mendes anche per aiutare il Siviglia, che ha bisogno di fare delle cessioni per sistemare il proprio bilancio. Il club andaluso ha problemi di liquidità, in questo momento non può iscrivere tre giocatori in lista per la prima giornata di campionato in programma a metà agosto, il Siviglia debutterà il 17 sul campo dell’Athletic Bilbao. In questa fase dalle svariate riflessioni in corso, non si possono dare certezze anche perché la volontà del giocatore, che non è entusiasta di trasferirsi in Inghilterra, può incidere".