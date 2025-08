Calciomercato Napoli, ieri è stato congelato l'affare Gutierrez: il motivo

Calciomercato Napoli - Le riflessioni in casa Napoli proseguono. Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, gli azzurri pare abbiano al momento congelato l'affare Gutierrez dal Girona. La trattativa sembrava in stato avanzato, ma il club di De Laurentiis pare essere tronato di nuovo sulla possibilità di poter prendere davvero un'ala pura come accaduto nelle ultime settimane.

Gutierrez Napoli, le ultime

Ecco cosa si legge sulle pagine del Corriere dello Sport: