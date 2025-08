Calciomercato Napoli, Gazzetta - Pausa di riflessione su Gutierrez: cosa è accaduto durante le trattative

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sulla pausa di riflessione che il Napoli si sarebbe preso con il Girona per Gutierrez:

“Un profilo che il Napoli aveva individuato da mesi, che aveva già trattato nei primi giorni post scudetto, prima di mettere in stand by la trattativa e concentrarsi su altri obiettivi. Gutierrez si è operato alla caviglia il 10 luglio: nulla di serio, un piccolo intervento in altro copia che lo terrà fermo ancora qualche settimana. Napoli e Girona hanno trovato velocemente un punto di incontro sui 18 milioni. C’era da sistemare qualche dettaglio su bonus e termini di pagamento, e parlare col giocatore. E mentre i club arrivavano all’intesa totale, napoli e Gutierrez cominciavano la loro partita: distanza di mezzo milione circa tra domanda e offerta, nulla di troppo complicato da risolvere. Poi, l’improvvisa inversione a U, o - meglio - pausa di riflessione”.