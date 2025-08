Calciomercato Napoli - Come si legge sul Corriere del Mezzogiorno si sbloccano anche le cessioni in casa Napoli:

"Si muovono anche delle situazioni in uscita, Sgarbi dovrebbe andare in prestito al Pescara, per Obaretin l’Empoli è in vantaggio sul Palermo, la Cremonese intensifica il pressing su Ambrosino, le parti discutono per inserire il diritto di riscatto nell’affare. Il Paok Salonicco insiste per Cheddira così come l’Ipswich rivuole Cajuste".