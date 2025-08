Sky - Non solo la Juventus, su Darwin Nunez piomba anche il Milan: contatti Tare-Liverpool

Non solo la Juventus. Su Darwin Nunez ora piomba anche il Milan. L'attaccante del Liverpool, finito nel mirino della SSC Napoli prima dell'arrivo di Lorenzo Lucca dall'Udinese, ha le valigie pronte e sembra destinato a lasciare l'Inghilterra durante la finestra estiva di calciomercato. Come riferito da Sky Sport, nelle ultime ore il direttore sportivo dei rossoneri, Igli Tare, avrebbe fatto un primo tentativo con i Reds per portare a Milano il centravanti del Liverpool.

L'affare resta complesso, considerati i costi alti: l'uruguaiano ha un ingaggio da 5 milioni di euro netti a stagione ed il Liverpool chiede 60 milioni di euro per lasciarlo partire. Sullo sfondo, poi, resta vivo l'interesse degli arabi dell'Al Hilal, anche se al momento non è ancora giunta alcuna offerta ufficiale dall'Arabia Saudita.