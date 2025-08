Accostato al Napoli, Miretti titolare nella prima amichevole di Tudor: dal 1' in Juventus-Reggiana

Calciomercato SSC Napoli - Accostato al Napoli, Fabio Miretti è per adesso al centro del lavoro pre-season di Igor Tudor, che l'ha schierato addirittura titolare nella prima amichevole della Juventus, attualmente in campo. Infatti, Miretti è titolare in Juve-Reggiana, e dopo soli 2' con una bella girata ha servito l'assist per David che ha sfiorato il gol all'esordio. Ecco le formazioni ufficiali:

Juventus (3-4-2-1) - Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Miretti , Kostic; Conceicao, Koopmeiners; David. A disp.: Pinsoglio, Scaglia, Gatti, Vlahovic, Yildiz, McKennie, Adzic, Thuram, Rugani, Joao Mario, Cambiaso, Djalo, Gil Puche, Pietrelli.

Reggiana: Motta, Papetti, Bozzolan, Marras, Gondo, Reinhart, Libutti, Rover, Bertagnoli, Bonetti, Girma. A disposizione: Sposito, Stulac, Vallarelli, Tavsan, Basili, Stramaccioni, Cavallini, Shaibu, Nahounou, Conte'. All. Dionigi.

Sorprende che sebbene vi sia l'assenza di Arthur Melo, Douglas Luiz e Timothy Weah che, come già accennato da ormai diverso tempo, sono considerati cedibili dalla società bianconera, in campo vi sia addirittura dal 1' Fabio Miretti, in trattativa col Napoli per ammissione del suo stesso agente.