Romano svela: "Cajuste all'Ipswich Town, accordo aggiunto con il Napoli: le cifre, stabilita clausola riscatto"

Calciomercato Napoli - Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato, ha rilasciato nuovi aggiornamenti sul futuro di Jens Cajuste. Il centrocmapista di proprietà della SSC Napoli è pronto al trasferimento all'Ipswich Town. Di seguito il suo post su X:

Ipswich Town Napoli hanno raggiunto un accordo per Jens Cajuste dopo che il trasferimento al Besiktas è crollato. Prestito oneroso a 2 milioni di euro ed obbligo di riscatto in caso di promozione in Premier League. Semaforo verde ancora in attesa da parte del giocatore con la decisione finale attesa presto