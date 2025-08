Notizie Napoli - Questo pomeriggio a bordo campo a Castel di Sangro in occasione dell'allenamento pomeridiano degli azzurri era presente anche la famiglia di Daniele Pisco, il giovane tifoso del Napoli divenuto negli scorsi anni la mascotte della squadra e che purtroppo ha perso la vita a fine 2024 lottando contro una bruttissima malattia. Una sorpresa emozionante per tutta la squadra quella di vedere a bordo campo i suoi genitori e il fratello Christian. Clicca su foto allegate per vedere: