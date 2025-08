Dalla Francia - Il Marsiglia piomba su Gutierrez: proposto uno scambio al Girona, la situazione

Miguel Gutierrez resta un'opzione più che viva per il Napoli di Antonio Conte. Al momento, però, gli azzurri non hanno ancora affondato il colpo. Affare in stand-by in attesa di capire quale sarà il futuro di Giacomo Raspadori, finito nel mirino dell'Atletico Madrid. E proprio mentre la trattativa col Napoli è in fase di stallo, si è inserito con prepotenza il Marsiglia di Roberto De Zerbi. Come riferisce Footmercato, il club francese si è messo in contatto con il Girona per proporre uno scambio con Azzedine Ounahi, centrocampista marocchino classe 2000. Il Marsiglia ha proposto Ounahi più un conguaglio economico per arrivare al cartellino di Miguel Gutierrez, ma la sensazione è che l'affare non si farà.