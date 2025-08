Ritiro Napoli a Castel di Sangro, boom di tifosi al giorno 4 che coincide col weekend: a un’ora dall’allenamento, infatti, fila lunghissima all’esterno dello stadio Patini per la Curva Nord dunque aperta da subito con la Tribuna sold-out. Aperta anche la Curva Sud che dispone di ben 1400 posti a sedere. In questi giorni solo ieri era stata aperta per la prima volta la Curva Nord ma solo dopo aver esaurito la tribuna scoperta e appena a ridosso dell’allenamento.