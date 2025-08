Calciomercato Napoli - Conferme da Sky Sport per quanto riguarda la cessione di Matteo Malasomma al Feyenoord. Come riferisce Gianluca Di Marzio, il giocatore classe 2006 si trasferirà in Olanda per poi passare in prestito al Dordrecht:

"Matteo Malasomma, classe 2006 della SSC Napoli va al Feyenoord : il giocatore firmerà un biennale con opzione per la terza stagione. Andrà poi a giocare in prestito al Dordrecht".