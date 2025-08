Calciomercato Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive su Federico Chiesa:

"Anche perché nella lista offensiva resta viva la pista Federico Chiesa, ormai separato in casa a Liverpool: italiano, con voglia di rivalsa e un ingaggio sicuramente più accessibile degli altri, Chiesa sarebbe una soluzione last minute, da valutare probabilmente dopo la fine del ritiro in Abruzzo e quindi a ridosso del campionato”.