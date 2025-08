Cajuste-Ipswich Town, affare da 10 milioni: prestito con riscatto obbligatorio se...

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta della trattativa fra Cajuste e l'Ipswich Town:

"Si è riaccesa, nel frattempo, la pista inglese per Cajuste: l'offerta araba del Neom resta, ma il Napoli vorrebbe trovare una opzione di riscatto che sia obbligatoria per il centrocampista danese. E anche lui preferirebbe un'altra strada all'Arabia. Ecco perché l'entourage sta cercando in tutti i modi di riportarlo in Inghilterra: dopo il naufragio della pista Burnley, si sono riaperti i canali di comunicazione con l'Ipswich Town, dove ha militato lo scorso anno. Si tratterebbe di Serie B inglese, ma non sarebbe un problema. La garanzia per gli azzurri, in quel caso, sarebbe la promozione: in caso di ritorno in Premier, il club inglese pagherebbe in totale circa 10 milioni tra prestito e riscatto in quel caso obbligatorio".