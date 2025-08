UFFICIALE - Colpo per la Primavera del Napoli, arriva un giocatore dal Cagliari

Calciomercato Napoli - Come riportato da Giovanili Napoli, la SSC Napoli ha messo a segno un altro colpo per la Primavera. Si tratta di Andrea Smeraldi. √ą un calciatore mancino classe 2007 che pu√≤ giocare esterno, trequartista e anche da seconda punta. Nativo di Sassari ha giocato nel settore giovanile del Cagliari nelle ultime stagioni.



Assolutamente protagonista dello scorso campionato U18 nazionale è stato uno dei migliori calciatori in assoluto, 8 Gol e 10 assist in un annata che lo ha portato ampiamente sotto i riflettori. Il Napoli ha fiutato l'affare ed ha affondato il colpo.