Youth League, dove vedere Real Madrid-Napoli Primavera in Tv e streaming?

Real Madrid-Napoli, partita di UEFA Youth League oggi all'Estadio Alfredo Di Stefano di Madrid. In attesa del big match di stasera in Champions, oggi pomeriggio alle ore 16:00 si sfidano le formazioni giovanili del Napoli Primavera e del Real Madrid Juvenil A.

Dove vedere Real Madrid Napoli

Se ti stai chiedendo dove vedere Real Madrid Napoli di Youth League, sappi che la competizione giovanile quest'anno viene trasmessa da tre diverse piattaforme: la Uefa Tv, Sky Sport e Mediaset Infinity. Purtroppo, però, nessuna di queste tre piattaforme trasmetterà Real Madrid Napoli Primavera di oggi pomeriggio.

Oppure segui la diretta testuale su CalcioNapoli24

Gratis in streaming

Un'alternativa per vedere Real Madrid Napoli gratis in streaming è il sito ufficiale del Real Madrid, dove il match sarà trasmesso in diretta dalle ore 16:00.

Ecco infine la classifica attuale del Gruppo C della fase a gironi di Youth League: