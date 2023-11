UEFA Youth League: mentre il Napoli Primavera perde in trasferta a Madrid contro i pari età del Real Juvenil A, il Braga under 19 ha battuto in casa l'Union Berlino II nell'altra partita del gruppo C.

La partita Braga-Union Berlino di Youth League è finita 1-0 con gol di Vasconcelos al 31'. Ecco dunque la classifica aggiornata di Youth League, con il Napoli ormai fuori dalla competizione.