De Laurentiis sta per esonerarlo, ma non si tratta di Ciccio Calzona

E' crisi totale in casa Napoli. Una situazione ormai irreversibile e che può essere corretta solo a fine stagione con un'inevitabile rivoluzione. La strada è tracciata: tagliare i rami secchi, quelli privi di stimoli e fame soprattutto dopo la vittoria dello scudetto, per far spazio giocatori affamati e ambiziosi.

Che siano profili già di proprietà della SSC Napoli come Elia Caprile, Michael Folorunsho, Gianluca Gaetano e Walid Cheddira ma anche altri acquisti veri e propri da cui bisognerà ripartire davvero. Come il sostituto di Victor Osimhen destinato all'addio e con cui ADL finanzierà la prossima campagna estiva salvandosi dal disastro della mancata qualificazione europea.

Nuovo allenatore Napoli: chi potrebbe arrivare

Il mercato, tuttavia, passerà dal nuovo allenatore. Il sogno almeno della piazza resta Antonio Conte che per personalità e curriculum potrebbe da subito scuotere l'ambiente, ma la pista è complicata e non sono da escludere nomi decisamente 'più umani' come la suggestione Gian Piero Gasperini o l'idea Stefano Pioli che non scalda però troppo l'ambiente.

Di certo saluterà Francesco Calzona che, nonostante l'impegno e professionalità e i primi timidissimi segnali positivi, alla fine non è riuscito a sollevare le sorti di una squadra probabilmente già segnata al suo arrivo. Il contratto andrà semplicemente a scadenza come da accordi, così come quello di Walter Mazzarri chiamato in precedenza sempre col ruolo da traghettatore fino alla fine del campionato.

ADL 'riesonera' Garcia a fine stagione: quanto sta guadagnando da fermo

Resta una sola situazione da definire: quella di Rudi Garcia. Il tecnico francese che alla fine - dati alla mano - si rivela il miglior allenatore stagionale e che è ancora su libro paga del club azzurro. Con un ingaggio da 2.8 milioni di euro e per un contratto fino al 2025, all'allenatore transalpino resterebbe in teoria ancora un anno di 'NASPI' in estate. Ma una clausola salverà De Laurentiis: il presidente potrà infatti risolvere in maniera anticipata il contratto in essere.

Al momento dell'intesa è stata sottoscritta un'opzione con cui la SSC Napoli, a bocce ferme, avrebbe potuto risolvere il rapporto in maniera unilaterale. Opzione che eserciterà eccome ADL, togliendosi anche quest'ultima spesa per pagare solo il nuovo designato in panchina. Come se fosse 'un altro esonero' per Garcia, volendo. Questa volta definitivo. E non aspetta altro De Laurentiis.