Biasin: "Non si può scegliere Guida dopo ciò che ha detto su Napoli, più torti che favori all'Inter quest'anno"

Il giornalista di Libero, Fabrizio Biasin, dagli studi di Pressing su Canale 5 ha parlato della decisione dell'arbitro Daniele Chiffi in Lazio-Inter:

"Se quel rigore l√¨ non me lo danno, mi arrabbio. Infatti mi sono arrabbiato in Lecce-Inter con lo stesso episodio con Baschirotto che non √® stato dato. Gli arbitri italiani sono scarsi e bisognava scegliere i migliori arbitri che sono stati tenuti a riposo. Non si pu√≤ mettere Guida al Var dopo che dice quelle cose su Napoli e le pressioni che pu√≤ avere. Pi√Ļ volte l'Inter √® stata sfavorita in questa stagione".