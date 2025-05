Parma, Chivu a DAZN: "Ci davano per morti e siamo ancora qui. Espulsione? Sono il classico imbecille che si mette in mezzo e prende schiaffi senza far nulla"

Notizie Napoli calcio - Cristian Chivu, allenatore del Parma, è intervenuto ai microfoni di DAZN nel corso post partita di Parma-Napoli 0-0:

“Ho esaltato la prova dei ragazzi, eccezionali nel primo tempo. Nella ripresa le energie iniziano a calare ed abbiamo avuto difficoltà nel trovare gli inserimenti giusti. Siamo in emergenza, con giocatori in campo che hanno un solo giorno di allenamento. Io ringrazio i ragazzi perchè danno sempre il massimo”.

Abbiamo fermato tante big, ma non siamo ancora salvi? Da quando ho iniziato questa avventura abbiano detto che avevamo 13 finali, ora manca l’ultima. I ragazzi mi rendono orgoglioso perché danno tutto e gli faccio i compimenti. Due mesi fa qualcuno pensava che eravamo già morti, invece siamo ancora qui e stiamo facendo il massimo per provare a restare in Serie A.

Espulsione? Ho chiesto scusa ai ragazzi, sono il classico imbecille che si mette in mezzo alla rissa e prende schiaffi e senza fare niente viene buttato fuori. Mi spiace per i ragazzi che non mi avranno in panchina, chiedo scusa a tutti ma non ho fatto niente”.

Leoni ha cancellato Lukaku? Vorrei esaltare tutti e tre i difensori centrali. Giovanni ha fatto una prova di grande spessore avendo contro Lukaku, che tutti conosciamo, ne esce più maturo e consapevole sulle sue qualità. Prevedo un futuro importante per questo ragazzo, ho provato ad insegnargli qualche trucco ed ha fatto una grande partita”.