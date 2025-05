Meret alla RAI: "Abbiamo sensazioni positive, per fortuna che l'Inter ha pareggiato grazie a Pedro che è un campione"

Le parole di Alex Meret ai microfoni Rai durante la Domenica Sportiva dopo Parma-Napoli:

"Le sensazioni sono positive perché ci giochiamo l’ultima partita in casa nostra e sappiamo che può essere una grande festa. Dobbiamo restare concentrati perché può essere una grande festa. Pedro è un grande campione, ci ha dato una grande gioia e ora dobbiamo pensare a noi stessi e vincere la prossima partita. Per fortuna è arrivato questo pareggio dell’Inter dopo il nostro, ci giocheremo tutto all’ultimo. Quest’anno siamo migliorati tanto in fase difensiva, c’è grande voglia di non prendere gol in primis ma possiamo fare qualcosa in più avanti. Fino a questo momento con l’Inter sarà una grande battaglia. Sarà decisiva la testa, siamo una squadra che lotta e con le gambe abbiamo sempre dimostrato di esserci. Dobbiamo fare di tutto per andare a prenderci la vittoria".