Silenzio stampa Inter, dalla moviola Mediaset: "Manca un rigore alla Lazio"

Inter in silenzio stampa per proteste contro gli arbitri dopo Inter-Lazio finita 2-2 tra le tante polemiche per episodi discutibili da una parte e dall'altra. Ci sono poi le dichiarazioni dell'ex arbitro Graziano Cesari che analizza la moviola di Inter-Lazio:

"C'è un rigore che manca per la Lazio che andava rivisto al Var dove Dimarco spinge alle spalle Castellanos in area di rigore disinteressandosi del pallone".