Frosinone, Cheddira: "Napoli? Farò il ritiro, poi si vedrà! Magari Soulé con me al Maradona. Ho detto una cosa a Osimhen..."

Ultime notizie SSC Napoli - Walid Cheddira, attaccante del Napoli in prestito al Frosinone, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport.

L’obiettivo è la salvezza con il Frosinone. Prima di salutare e di trasferirsi al Napoli, il club proprietario del suo cartellino. Punito con due gol domenica scorsa. Â

Scusi se insistiamo: lei ha messo in seria difficoltà la qualificazione alle coppe della sua prossima squadra...Â

Caso Acerbi-Juan Jesus: l’Italia - vista da lei - è un Paese razzista? E ancora: se il campo diventa zona franca per certi eccessi, è opportuno usare il calcio come cassa di risonanza per sottolinearli e scongiurarli?Â

«L’Italia non è un Paese razzista e parlo per esperienza personale. In campo non so cosa possa capitare: siamo in foga, in adrenalina, e voglio pensare che nessuno insulti con l’istinto razzista. Ma che il calcio, con i suoi numeri, possa aiutare per stigmatizzare certi episodi questo sì, assolutamente».Â