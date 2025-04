Caro Inzaghi, non sempre le sviste arbitrali sono a proprio favore

Notizie Calcio - Nel post partita di Bologna-Inter il tecnico dei nerazzurri Simone Inzaghi ha ampiamente polemizzato per la rimessa laterale del Bologna battuta molti metri più avanti e da cui poi è successivamente nata la rimessa che ha portato al gol di Orsolini.



Oggettivamente si è trattata di una svista arbitrale, visto che la palla era uscita nella metà campo dell'Inter ed è poi stata battuta nella metà campo dei felsinei. Ma va ricordato come dopo Inter-Fiorentina 2-1 del 9 febbraio scorso il tecnico nerazzurro non fu così duro con l'arbitro della gara che insieme ai suoi assistenti aveva avuto una svista ancora più clamorosa e pesante.



La palla crossata da Bastoni e deviata in angolo era invece già uscita fuori di svariati centimetri. Da quel calcio d'angolo nacque poi il gol dell'1-0 con la sfortunata deviazione di Pongracic. Insomma, non sempre le sviste sono a proprio favore...