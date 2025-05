Conte potrebbe diventare il primo meridionale a raggiungere uno strepitoso traguardo col Napoli: il dato

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino scrive della possibilità per Conte di diventare il primo meridionale a vincere lo scudetto sulla panchina del Napoli:

"Quattro partite ancora, «quattro passi» da muovere e «un prodigio» da compiere, per fare esplodere Napoli di felicità per il quarto scudetto. Conte ci prova. Ha vinto tanto, sempre al Nord, da calciatore e allenatore. Torino, Milano, Londra. Sarebbe il primo tecnico meridionale a conquistare uno scudetto a Napoli dopo il lombardo Bianchi nel 1987, il veneto Bigon nel 1990 e il toscano Spalletti nel 2023. Lo sfiorò Sarri, che ha l'accento toscano ma è nato qui, a Bagnoli, a un passo da Fuorigrotta. Il suo legame con le origini è stato il vessillo azzurro, oltre a tutti quei campioni con la maglia del Napoli di cui si innamorò quando era bambino. Lo scudetto, poi, Maurizio lo ha vinto ma alla Juve. E tanti qui non glielo hanno perdonato".