Lecce-Napoli, annullati centinaia di biglietti: è scattato l'allarme per un motivo

Lecce-Napoli, in programma sabato 3 maggio, si preannuncia una sfida ad alta tensione: i pugliesi cercano punti salvezza, mentre i campani inseguono le residue speranze europee. Il match ha scatenato una vera e propria corsa al biglietto, con il settore ospiti andato esaurito in appena mezz’ora.

Lecce-Napoli, biglietti annullati ai napoletani: il motivo

La vendita era riservata ai residenti in Campania con tessera del tifoso, ma diverse segnalazioni parlano di napoletani che avrebbero acquistato tagliandi in altri settori dello stadio, dichiarando false residenze. Annullati centinaia di biglietti. La situazione ha allertato le autorità: in Prefettura si è tenuta una riunione urgente per discutere le misure di sicurezza. Attesi oltre 30mila spettatori.