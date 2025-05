Calciomercato Napoli, Mittelstadt avvistato in città: indizio social e incontro con il ds Manna

Maximilian Mittelstadt, esterno sinistro dello Stoccarda e della Nazionale tedesca, è finito nel mirino del Napoli per la prossima sessione estiva di mercato, secondo quanto si apprende da Tuttomercatoweb. Il giocatore è stato avvistato in città insieme alla moglie per un weekend “di relax”, che potrebbe nascondere molto di più.

Calciomercato Napoli, occhi su Mittelstadt

Mittelstadt ha incontrato il ds azzurro Giovanni Manna e ha assistito alla vittoria contro il Torino dalla tribuna.

Il contatto con il suo entourage va avanti da settimane. Il Napoli ha già usato in passato la strategia della “vacanza-anticipo” per convincere i giocatori.

La compagna del tedesco ha già mostrato entusiasmo sui social, ora si attende solo il sì del calciatore.