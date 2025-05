Il Mattino - Sì al terzo anello del Maradona, ecco quanti posti recupererebbe lo stadio: lavori alla copertura

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino tratta l'argomento stadio e svela i dettagli dell'approfondimento sul terzo anello dello stadio Maradona:

"La novità è che si tratta di un masterplan con dentro un approfondimento sul terzo anello che, stando a quello che trapela, è rifunzionalizzabile, cioè si può riaprire al pubblico con lavori mirati. Ma procediamo con ordine. La sostanza è che Manfredi ha consegnato al Patron della società azzurra una proposta, a livello ingegneristico, complessiva. Vale a dire un concept, un prototipo di progetto, che contiene tre opzioni sostenute da uno studio scientifico: quello che si può fare, cosa non si può fare e come tecnicamente fare eventuali lavori per migliorare l'impianto di Fuorigrotta. In questi due mesi - tanto è durato il lavoro di Cosenza - sindaco e Presidente si sono sentiti molte volte. Un lavoro che si può da questo punto di vista condiviso.

[...] Con il terzo anello aperto - si tratta di almeno 8000 posti - si dovrà mettere mano anche alla copertura. Da sistemare o eventualmente sostituire. Nel vertice che si terrà tra Manfredi e De Laurentiis - nel caso il patron dicesse sì alla proposta del Comune - si inizierà a parlare anche di soldi, ovvero la quantificazione della spesa per il restyling. Argomento che prende piede anche tra i Consiglieri comunali, Nino Simeone dello Psdi è fiducioso: «Sono scesi in campo due fuoriclasse dell'ingegneria come Manfredi e Cosenza il Comune c'è». Gennaro Acampora capogruppo del Pd è sulla stessa linea: «Abbiamo mantenuto la promessa lo studio sul Maradona c'è, ora aspettiamo la mossa di De Laurentiis»".