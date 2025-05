Lecce-Napoli, giornata speciale per Di Lorenzo: raggiungerà uno splendido traguardo

L'edizione oggi in edicola de Il Mattino parla di Giovanni Di Lorenzo dopo l'intervista di ieri:

"Più di tutti è il simbolo della rinascita del Napoli targata Conte. È non soltanto perché è il capitano della squadra capolista o perché proprio sabato prossimo a Lecce entra prepotentemente nella top 15 dei più azzurri di sempre o perché in città gli hanno dedicato un murales. Giovanni Di Lorenzo è l'anima di questo Napoli che ha contribuito a raccogliere le macerie della scorsa stagione e che oggi guarda tutti dall'alto verso il basso e che a Lecce proverà a dare un'ulteriore strappo nella corsa scudetto a 4 giornate dal termine. Al Via del Mare, il capitano del Napoli - autore finora di tre reti ed altrettanti assist in campionato - toccherà 267 presenze con la maglia azzurra raggiungendo Attila Sallustro nella speciale graduatoria. Il giocatore, 31 anni ad agosto scorso, sta vivendo una nuova primavera dopo che l'estate scorsa sembrava che la sua avventura al Napoli fosse al capolinea. Ed invece tutto è cambiato in un attimo: l'arrivo di Conte, la fiducia del tecnico e le parole al miele del presidente hanno contribuito a ricucire un rapporto con la piazza che sembrava essersi incrinato definitivamente dopo quei fischi nell'ultima gara dello scorso campionato - proprio con il Lecce al Maradona - che avevano spinto Di Lorenzo a decide re di lasciare Napoli dopo sei anni".