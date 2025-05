De Napoli: "De Laurentiis non è solo intuito, altrimenti non resti così a lungo lì"

Napoli - Nando De Napoli parla del Napoli di Aurelio De Laurentiis alla Gazzetta dello Sport:

«Anche al club, che in venti anni penso abbia sbagliato una sola stagione. Sono bravi a trovare i giocatori, ad investire con intelligenza, a provarci, a restare tra le elette. Non passa stagione di mercato che l'affare dell'anno non sia loro: fateci caso, adesso lo scozzese, prima Kvara, e andando a ritroso tutti quelli che hanno scovato e acquistato. De Laurentiis non è solo fiuto o intuito, sennò mica resisti così a lungo e poi ti rialzi dopo uno scivolone del genere».