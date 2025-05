Chiariello: "Lecce la prossima partita? No, per me è Liverpool: non vi è bastata la lezione di Monza?"

Il giornalista Umberto Chiariello ai microfoni di Radio CRC si è soffermato sulla prossima sfida che attende il Napoli:

"Conte parla di quattro passi. A me l’analogia col ciclismo viene facile. Ma quali sono i quattro passi? Passo Campolongo a Lecce, Passo Pordoi col Genoa, Passo Sella a Parma e Passo Gardena col Cagliari.Il Napoli deve affrontare la sellaronda, i quattro tapponi dolomitici, contrariamente a quello che pensate e che state facendo gridando già alla vittoria vendendo già la pelle dell’orso prima di averlo ammazzato. Il Napoli ha quattro tapponi dolomitici. E' un percorso di 66km che collega i quattro passi. I quattro passi non sono Lecce, Genoa, Parma e Cagliari, che evocano partite abbordabili. No, sono quattro tapponi dolomitici. Lecce la prossima partita? No, per me è Liverpool. Così va guardata: andiamo a giocarci la vita a Liverpool. Esagero? Il Monza non vi è bastata come lezione? Pensate che la sfanghiamo giocando come a Monza? O come Empoli? O come in casa col Venezia? Queste sono le partite più rognose, come le definisce Conte, e vanno sbloccate".