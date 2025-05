Crippa: "Scelgo Lukaku, è stato il giocatore-chiave di questo Napoli"

Napoli - Massimo Crippa, uno dei grandi protagonisti del secondo tricolore della storia del Napoli nel 1990, ha parlato a Tuttosport:

Invece chi ritiene sia stato il giocatore-chiave di questo Napoli?

«Dico Lukaku. Non è quello straripante dei tempi dell’Inter, ma rimane un grandissimo. Il belga è stato determinante anche quest’anno ed è arrivato in doppia cifra di gol e di assist. Inoltre Romelu fa un lavoro incredibile per la squadra, un po’ oscuro ma preziosissimo. Per quello Conte l’ha voluto a tutti i costi».