Caressa: "Lo scudetto non è già del Napoli, Conte lo sa! Ma se lo vince, la società fa una cosa incredibile"

Il giornalista e telecronista Fabio Caressa - attraverso il suo canale Youtube - ha elogiato il Napoli, primo in classifica a quattro giornate dalla fine della Serie A:

"Lo scudetto non è già vinto come dice qualcuno e questo Conte lo sa! Il Napoli alcune partite le vince bene, altre meno. Mi sembra molto matura la piazza rispetto al 2018. Forse lo scudetto del 2023 ha tolto un peso dalle spalle. Ma se il Napoli vince due scudetti in tre anni fa una cosa incredibile, che dire? Ha fatto un lavoro pazzesco la società, non c'è niente da dire.

Anche la scelta di Conte √® stata perfetta. De Laurentiis ha anche scelto di non parlare quest'anno. Hanno fatto tutti un lavoro pazzesco al di l√† di come andr√† a finire. Ma pi√Ļ di Conte √® l'ambiente che ha fatto un lavoro pazzesco. Conte, poi, si sa, o arriva primo o secondo. Usa bene le parole, arriva ai giocatori, studia e lavora tantissimo, non si perde dietro ideologie inutili, se deve cambiare cambia, riesce a mettere insieme il lavoro e l'idea con la pratica e anche questo non √® da tutti. Parla la sua carriera. Magari stressa tanto l'ambiente, ma se vuoi vincere il primo nome √® Conte".¬†