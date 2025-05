Gazzetta - A Lecce per avvicinarsi sempre di più allo scudetto

Napoli - La Gazzetta dello Sport analizza quella che sarà la situazione del Napoli di Conte nelle prossime partite, partendo dal Lecce:

II Lecce ha lo stesso bisogno di vincere del Napoli per avvicinarsi all'obiettivo. Anche perché nelle ultime nove giornate, il Lecce ha raccolto solo due punti e in casa non vince in Serie A dal 15 dicembre scorso (2-1 al Monza). In più, da allora i pugliesi hanno raccolto solo tre punti (tre pareggi) e in sei occasioni non hanno segnato. II Napoli, invece, arriva dalla ritrovata solidità: non prende gol da tre gare, è tornato a essere la miglior difesa d'Italia e d'Europa ed è la squadra che è migliorata di più in A rispetto allo scorso anno (24 punti). Sono i frutti del lavoro di Conte, di una rivoluzione senza precedenti. E di un cammino straordinario che Conte vorrebbe trasformare in «prodigio». Nella sua Lecce ci si gioca una fetta enorme di scudetto.