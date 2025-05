A Cercola è partita la “wasp CUP”, i risulati di Napoli, Juve Stabia, Avellino e Casertana

Ultime calcio Napoli - Allo Stadio “Giuseppe Piccolo” di Cercola, si è giocata la prima giornata della prima edizione della “WASP CUP”. Saranno 4 i giorni di sport, divertimento e match, categoria Esordienti U13, dei club più importanti del palcoscenico campano. Ci sarà il Napoli, la Juve Stabia Academy, l'Avellino, il Sorrento, la Casertana, il Benevento, oltre alle realtà locali d'elitè come la Vives o il Real Casarea.

A Cercola è partita la Wasp Cup

Tra i risultati odierni, svettano le vittorie per 9-0 della Casertana sull'Oasi Sant'Anastasia, e quella della SSC Napoli che supera la Ciro Caruso 6-1. Pareggio tra Casertana e Azzurri 1-1 e sconfitta per l'Avellino con la M.P. San Giorgio col punteggio di 2-1 e con la Real Casarea 3-0. La Vives ha avuto la meglio sulla Cantera Napoli (4-1), mentre per la Juve Stabia è arrivata la vittoria 4-3 sul Napoli Nord, oltre alle sconfitte con il San Giorgio (3-0) e la Paraiso (1-0).

Domani mattina, in campo, per la seconda giornata di gare.