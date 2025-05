Pastorello a Napoli, incontro con Lukaku: possibili novità in arrivo per Meret? | FOTO

Calciomercato Napoli - Federico Pastorello, agente tra gli altri di Alex Meret, Simone Scuffet e Romelu Lukaku, ha fatto visita al bomber belga. A testimoniarlo è lo stesso procuratore, che su Intagram ha pubblicato una fotografia con il centravanti del Napoli scrivendo "With the King" (con il Re, ndr). 

Nelle ultime ore si è parlato molto del possibile rinnovo di Meret con il Napoli, magari la visita di Pastorello potrebbe portare anche ad ulteriori aggionamenti: ricordiamo che l'estremo difensore friulano è in scadenza di contratto ed in estate potrebbe lasciare gli azzurri a parametro zero in mancanza di accordo.  

Clicca sul file in allegato per visualizzare la foto