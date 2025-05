Lo Monaco: "Yamal come Maradona? No, ma vi dico dove può arrivare"

“Tra Inter e Napoli è una lotta a due, i parametri si sono totalmente ribaltati, il destino è nelle mani degli azzurri ed ha un calendario alla portata, dipende solo ed esclusivamente dal Napoli di Antonio Conte. Il Napoli deve pensare di prendere il meglio da ogni partita. E' sempre bello vedere Yamal, un vero talento e nascono ogni cinquanta anni, non appartiene alla categoria di Maradona, ma ha una prospettiva pazzesca, può diventare un calciatore del livello di Messi e Ronaldo. Garnacho è un signor giocatore, ma oggi appena esce qualche giocata di qualche calciatore esce la cifra altissima sparata dai club in cui militano, l’argentino ha ottime potenzialità ed è in una fase di evoluzione”.