Lecce-Napoli, invasione di napoletani al Via del Mare: ecco quanti tifosi azzurri ci saranno in tutti i settori!

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino svela quanti tifosi napoletani saranno al Via del Mare per Lecce-Napoli:

"La «napolimania» imperversa in città e si trasferisce lontano dalle mura di Parthenope quando la truppa di Conte si misura lontano dal Maradona. Basti pensare che per la prossima trasferta di Lecce, in programma sabato prossimo al Via del Mare, gli azzurri saranno scortati da almeno 5mila tifosi. Il tutto nonostante l'impianto salentino contenga appena mille posti riservati agli ospiti e viga il divieto di vendita ai residenti in Campania in altri settori dello stadio. Ma i tifosi del Napoli vivono e «risiedono» in tutta Italia (come in tutto il mondo). Ed ecco che, dopo che sono stati polverizzati i biglietti per il settore ospiti, i tantissimi tifosi del Napoli provenienti da ogni dove hanno acquistato un tagliando per gli altri settori del Via del Mare. Sabato dunque, un po' come capitato un po' ovunque quest'anno (come anche in passato) ci saranno ampie tinte di azzurro nell'impianto pugliese".