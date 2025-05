Calciomercato Juventus, Paganini annuncia: "Giuntoli prova il doppio colpo dal Napoli"

Calciomercato Napoli - La Juventus guarda in casa Napoli per la prossima stagione, con il Ds Cristiano Giuntoli che è pronto a provare un doppio colpo.

Ecco quanto riportato da Paolo Paganini, giornalista RAI, che è stato ospite di Fuori di Juve, trasmissione di Radio Bianconera

"Da quello che so, Giuntoli sta lavorando pesantemente per rinforzare l'attacco ed è avanti su alcune trattative importanti. Per quanto riguarda Vlahovic, c'è la possibilità della Premier e della Turchia, ma la Juve non vuole deprezzare troppo un capitale come Vlahovic. Per me proveranno fino all'ultimo a prendere Osimhen, perché è lui che lo ha portato a Napoli e ha un rapporto personale molto buono col calciatore e l'entourage. Dovrai trattare con ADL e non sarà facile. Potrebbe però essere determinante la volontà del calciatore.

Sul centrocampo poi so che la Juventus possa tenere d'occhio i parametri zero, vedi Anguissa che non ha rinnovato col Napoli".