Lecce-Napoli, la Questura insorge: troppi napoletani in arrivo, clamorosa decisione per fermarli!

Lecce-Napoli, circolare della Questura per evitare l'esodo di tifosi napoletani nei settori dei leccesi! Per la partita di sabato pomeriggio a Lecce sono previsti circa 1250 tifosi napoletani nel settore ospiti, ma altri 1000 tifosi napoletani dovrebbero posizionarsi in Tribuna Est, a ridosso del settore ospiti.

Per questo motivo la Questura di Lecce è in allerta e ieri, dopo la riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza dei rappresentanti del Lecce calcio, sono state adottate nuove misure per la partita Lecce-Napoli, con l'obiettivo di contenere la presenza napoletana allo stadio.

Secondo quanto riportano i giornali pugliesi, la Questura di Lecce ha deciso di effettuare nuovi controlli insieme all'Ufficio Anagrafe per verificare la reale residenza dei tifosi napoletani che arriveranno a Lecce, dal momento che i residenti in Campania avrebbero potuto acquistare esclusivamente i biglietti nel settore ospiti: "La verificata inosservanza delle limitazioni disposte con l’acquisto, da parte dei tifosi campani, di tagliandi in settori diversi da quello degli ospiti, comporterà l’annullamento del titolo di accesso allo stadio, oltre che le conseguenti sanzioni".

La Questura di Lecce dunque ha intenzione di vietare l'ingresso allo stadio ai tifosi napoletani residenti in Campania che hanno acquistato il biglietto in settori diversi da quello riservato agli ospiti. Inoltre, circa 60 steward presidieranno lo stadio insieme alla Polizia per esigere il rispetto dei regolamenti. Stesso discorso anche per quant riguarda gli accrediti: